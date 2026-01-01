flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de oro 1 Corona de Jacobo I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

1 Corona 1603

Primera acuñación
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1603-1604)07
type-coin
type-coin

1 Corona 1604

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)183
type-coin
type-coin

1 Corona 1604

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)047
type-coin
type-coin

1 Corona 1604

Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)052
type-coin
type-coin

1 Corona 1604

Cardo
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)160Sin fecha (1604-1619)IR en un lado o ausente07
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas