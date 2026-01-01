Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Monedas de oro 1 Corona de Jacobo I - Gran Bretaña
1 Corona 1603Primera acuñación
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1603-1604)07
1 Corona 1604Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)183
1 Corona 1604Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)047
1 Corona 1604Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)052
1 Corona 1604Cardo
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)160Sin fecha (1604-1619)IR en un lado o ausente07
Secciones populares