1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2 g
  • Oro puro (0,059 oz) 1,834 g
  • Diámetro20,5 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (59)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Cardo". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5340 vendido en la subasta Spink por GBP 5000. La subasta tuvo lugar el 29 de abril de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1008 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
2220 $
Precio en la divisa de la subasta 2220 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta CNG - 5 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 4 de marzo de 2026
VendedorNOONANS
Fecha4 de marzo de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo" es de 1500 USD. La moneda contiene 1,834 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,22 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

