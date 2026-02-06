flag
1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo". IR en un lado o ausente (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: IR en un lado o ausente

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" IR en un lado o ausente - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" IR en un lado o ausente - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2 g
  • Oro puro (0,059 oz) 1,834 g
  • Diámetro20,5 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:880 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" IR en un lado o ausente - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Cardo". IR en un lado o ausente. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1123 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 900. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
853 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 AUD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónF
Precio
772 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta DNW - 12 de octubre de 2021
VendedorDNW
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Cardo" en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2019
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo" es de 880 USD. La moneda contiene 1,834 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,22 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Cardo"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

