1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,5 g
  • Oro puro (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Diámetro22 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:880 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (51)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 18 vendido en la subasta Spink por GBP 2300. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
536 $
Precio en la divisa de la subasta 410 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
699 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 9 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Roxbury’s - 7 de julio de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha7 de julio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Solidus Numismatik - 4 de julio de 2023
VendedorSolidus Numismatik
Fecha4 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Solidus Numismatik - 13 de junio de 2023
VendedorSolidus Numismatik
Fecha13 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 12 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha12 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 23 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha23 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 22 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Roma Numismatics - 25 de marzo de 2021
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta DNW - 9 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha9 de febrero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 28 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha28 de enero de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 27 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha27 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 2 de junio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de junio de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 880 USD. La moneda contiene 2,2925 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 348,79 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

