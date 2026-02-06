flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,5 g
  • Oro puro (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Diámetro22 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (44)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 914 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 41400. La subasta tuvo lugar el 26 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 28 de noviembre de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
850 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 AUD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2774 $
Precio en la divisa de la subasta 2409 EUR
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta CNG - 20 de octubre de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta CNG - 20 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta V. GADOURY - 15 de octubre de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto" es de 1500 USD. La moneda contiene 2,2925 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 348,79 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas