Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,75 g
  • Oro puro (0,0811 oz) 2,5217 g

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:13000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1007 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 15500. La subasta tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
3117 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 CHF
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de septiembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
20106 $
Precio en la divisa de la subasta 15500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 29 de septiembre de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha29 de septiembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 30 de noviembre de 2005
VendedorSpink
Fecha30 de noviembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stack's - 20 de abril de 2005
VendedorStack's
Fecha20 de abril de 2005
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación" es de 13000 USD. La moneda contiene 2,5217 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 383,81 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

