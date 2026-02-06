flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Agujero (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Agujero

Anverso Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,144 oz) 4,4775 g
  • Diámetro29 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (21)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Agujero. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 545 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 6500. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
2250 $
Precio en la divisa de la subasta 2250 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 12 de agosto de 2020
VendedorCNG
Fecha12 de agosto de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 9 de enero de 2019
VendedorCNG
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 9 de enero de 2019
VendedorCNG
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 22 de noviembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha22 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 14 de marzo de 2018
VendedorCNG
Fecha14 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2014
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de octubre de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 23 de julio de 2003
VendedorSpink
Fecha23 de julio de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 1900 USD. La moneda contiene 4,4775 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 681,48 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Angel del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

