¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"? Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 6600 USD. La moneda contiene 4,4775 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 681,48 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"? La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.