Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,144 oz) 4,4775 g
  • Diámetro29 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6600 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3127 vendido en la subasta The New York Sale por USD 14500. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
6846 $
Precio en la divisa de la subasta 5400 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
6122 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 CHF
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de septiembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta New York Sale - 14 de enero de 2021
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 22 de noviembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha22 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta New York Sale - 11 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 24 de junio de 2010
VendedorSpink
Fecha24 de junio de 2010
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2008
VendedorGoldberg
Fecha16 de septiembre de 2008
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de mayo de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de mayo de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 6600 USD. La moneda contiene 4,4775 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 681,48 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Angel del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

