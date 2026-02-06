flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: VAuctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,27 g
  • Diámetro10 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedio Penique
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio Penique de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 62477 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 468. La subasta tuvo lugar el 7 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 60 GBP
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 4 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 14 de julio de 2022
VendedorHeritage
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 7 de julio de 2021
VendedorCNG
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 20 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 28 de noviembre de 2018
VendedorCNG
Fecha28 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta VAuctions - 15 de diciembre de 2017
VendedorVAuctions
Fecha15 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Agora - 10 de enero de 2017
VendedorAgora
Fecha10 de enero de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 10 de diciembre de 2016
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de diciembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
******
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Medio Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Medio Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio Penique del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Medio Penique del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
