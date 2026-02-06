flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,45 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 28 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 340. La subasta tuvo lugar el 26 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 35 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 80 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Roma Numismatics - 25 de noviembre de 2022
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 20 de enero de 2020
VendedorStack's
Fecha20 de enero de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Holding History Inc - 1 de junio de 2019
VendedorHolding History Inc
Fecha1 de junio de 2019
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta CNG - 25 de julio de 2018
VendedorCNG
Fecha25 de julio de 2018
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 24 de febrero de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha24 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta CNG - 25 de marzo de 2015
VendedorCNG
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Möller - 3 de diciembre de 2013
VendedorMöller
Fecha3 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Para vender Penique del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
