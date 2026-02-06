flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso6 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Precio promedio (PROOF):20000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (56)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1603-1604) "Primer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 871 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 16000. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
19759 $
Precio en la divisa de la subasta 16000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 21 de octubre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónF
Precio
121 $
Precio en la divisa de la subasta 90 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 11 de julio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha11 de julio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 6 de septiembre de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha6 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 8 de febrero de 2023
VendedorCNG
Fecha8 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 27 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónF15 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Schulman - 29 de octubre de 2021
VendedorSchulman
Fecha29 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto" es de 620 USD para las monedas de acuñación regular y de 20000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

