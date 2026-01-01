flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de plata 1 chelín de Jacobo I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

1 chelín 1603

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1603-1604)058
type-coin
type-coin

1 chelín 1603

Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1603-1604)1126
type-coin
type-coin

1 chelín 1604

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)0132
type-coin
type-coin

1 chelín 1604

Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)1143
type-coin
type-coin

1 chelín 1604

Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1604-1619)0110
type-coin
type-coin

1 chelín 1619

Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)2264Sin fecha (1619-1625)Pluma sobre el escudo046
