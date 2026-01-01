Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Monedas de plata 1 chelín de Jacobo I - Gran Bretaña
1 chelín 1603Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1603-1604)058
1 chelín 1603Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1603-1604)1126
1 chelín 1604Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)0132
1 chelín 1604Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)1143
1 chelín 1604Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1604-1619)0110
1 chelín 1619Sexto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)2264Sin fecha (1619-1625)Pluma sobre el escudo046
Secciones populares