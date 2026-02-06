flag
1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:350 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (255)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1231 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 75000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta NOONANS - 27 de enero de 2026
VendedorNOONANS
Fecha27 de enero de 2026
ConservaciónF
Precio
205 $
Precio en la divisa de la subasta 150 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
67 $
Precio en la divisa de la subasta 50 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Oslo Møntgalleri A/S - 30 de noviembre de 2025
VendedorOslo Møntgalleri A/S
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Tennants Auctioneers - 11 de febrero de 2026
VendedorTennants Auctioneers
Fecha11 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de marzo de 2026
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de marzo de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto" es de 350 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

