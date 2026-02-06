flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (140)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 872 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 30000. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Russiancoin - 5 de febrero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha5 de febrero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Münzen Gut-Lynt - 14 de diciembre de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
223 $
Precio en la divisa de la subasta 190 EUR
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Klondike Auction - 10 de diciembre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
105 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Klondike Auction - 25 de mayo de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta CNG - 30 de abril de 2025
VendedorCNG
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Davissons Ltd. - 12 de marzo de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stephen Album - 26 de enero de 2025
VendedorStephen Album
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stephen Album - 5 de noviembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónG
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Tennants Auctioneers - 11 de febrero de 2026
VendedorTennants Auctioneers
Fecha11 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto" es de 3600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

