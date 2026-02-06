flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:260 USD
Precio promedio (PROOF):31000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (108)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1227 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 50000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Obolos - 14 de diciembre de 2025
VendedorObolos
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
75 $
Precio en la divisa de la subasta 60 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
750 $
Precio en la divisa de la subasta 750 USD
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 24 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 26 de febrero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 26 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de febrero de 2025
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 19 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha19 de febrero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 4 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Ibrahim's Collectibles - 2 de junio de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 260 USD para las monedas de acuñación regular y de 31000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
