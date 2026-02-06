flag
Gran Bretaña
Período:1559-1952

1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Davissons Ltd.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (117)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2063 vendido en la subasta Soler y Llach S.L. por EUR 8500. La subasta tuvo lugar el 15 de junio de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
224 $
Precio en la divisa de la subasta 170 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta CNG - 2 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 24 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 30 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta BAC - 25 de marzo de 2025
VendedorBAC
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta BAC - 5 de noviembre de 2024
VendedorBAC
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Tennants Auctioneers - 11 de febrero de 2026
VendedorTennants Auctioneers
Fecha11 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto" es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

