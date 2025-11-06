flag
1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (46)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 873 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 9500. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
11732 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 CHF
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta CNG - 30 de noviembre de 2022
VendedorCNG
Fecha30 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta NOONANS - 15 de junio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha15 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta DNW - 12 de octubre de 2021
VendedorDNW
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 29 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 14 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha14 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta DNW - 7 de julio de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta DNW - 7 de abril de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1619-1625) "Sexto busto" en subasta Spink - 4 de agosto de 2020
VendedorSpink
Fecha4 de agosto de 2020
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto" es de 2300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1619-1625). "Sexto busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

