1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro31 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 chelín
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (128)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 894 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 1400. La subasta tuvo lugar el 29 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
267 $
Precio en la divisa de la subasta 200 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
235 $
Precio en la divisa de la subasta 180 GBP
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta GINZA - 8 de junio de 2025
VendedorGINZA
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 16 de octubre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta CNG - 11 de septiembre de 2024
VendedorCNG
Fecha11 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Davissons Ltd. - 26 de junio de 2024
VendedorDavissons Ltd.
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta CNG - 7 de febrero de 2024
VendedorCNG
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 14 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 16 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto" es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Para vender 1 chelín del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

