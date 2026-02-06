flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,979)
  • Peso6,8 g
  • Oro puro (0,214 oz) 6,6572 g
  • Diámetro34 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalSpur rial
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:59000 USD
Gráfico de ventas en subastas Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Spur rial de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34 vendido en la subasta Spink por GBP 260000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
86241 $
Precio en la divisa de la subasta 80000 EUR
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
88053 $
Precio en la divisa de la subasta 80000 CHF
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 7 de marzo de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha7 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 30 de enero de 2020
VendedorKünker
Fecha30 de enero de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Schulman - 24 de mayo de 2019
VendedorSchulman
Fecha24 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Hess Divo - 6 de diciembre de 2018
VendedorHess Divo
Fecha6 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 28 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha28 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 18 de marzo de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha18 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2016
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 59000 USD. La moneda contiene 6,6572 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1012,75 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Spur rial del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Spur rial del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

