Spur rial Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich
Detalles técnicos
- MetalOro (0,979)
- Peso6,8 g
- Oro puro (0,214 oz) 6,6572 g
- Diámetro34 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalSpur rial
- AñoSin fecha (1604-1619)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Spur rial de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34 vendido en la subasta Spink por GBP 260000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 59000 USD. La moneda contiene 6,6572 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1012,75 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Spur rial del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Spur rial del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Para vender Spur rial del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.