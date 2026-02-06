flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso10 g
  • Oro puro (0,2948 oz) 9,17 g
  • Diámetro37 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (145)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1157 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 22000. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2128 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3725 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 21 de octubre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Galleria Auctions Tokyo - 20 de septiembre de 2025
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta AURORA - 26 de junio de 2025
VendedorAURORA
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta AURORA - 26 de junio de 2025
VendedorAURORA
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Segundo busto" en subasta Teutoburger - 14 de marzo de 2026
VendedorTeutoburger
Fecha14 de marzo de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Segundo busto" es de 3200 USD. La moneda contiene 9,17 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1395,14 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Segundo busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal UniteSubastas numismáticas