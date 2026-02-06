flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Genevensis SA

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,979)
  • Peso11,15 g
  • Oro puro (0,351 oz) 10,9159 g
  • Diámetro36,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalSoberano
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:48000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Soberano de Sin fecha (1603-1604) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 919 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 120000. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
95741 $
Precio en la divisa de la subasta 75000 GBP
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60 NGC
Precio
43248 $
Precio en la divisa de la subasta 38000 CHF
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta New York Sale - 11 de enero de 2023
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de junio de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de junio de 2016
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Hess Divo - 17 de noviembre de 2015
VendedorHess Divo
Fecha17 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de mayo de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Creusy Numismatique - 5 de diciembre de 2013
VendedorCreusy Numismatique
Fecha5 de diciembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de diciembre de 2008
VendedorStack's
Fecha18 de diciembre de 2008
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 15 de enero de 2008
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2008
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 2 de mayo de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha2 de mayo de 2006
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 15 de mayo de 2003
VendedorSpink
Fecha15 de mayo de 2003
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto" es de 48000 USD. La moneda contiene 10,9159 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1661,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Soberano del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Para vender Soberano del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

