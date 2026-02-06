1/2 soberano Sin fecha (1603-1604) (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: Spink
Detalles técnicos
- MetalOro
- Peso5,5 g
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal1/2 soberano
- AñoSin fecha (1603-1604)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 soberano de Sin fecha (1603-1604) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 180 vendido en la subasta Spink por GBP 45000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604) es de 61000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604)?
Para vender 1/2 soberano del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.