Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: TimeLine Auctions
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso0,45 g
- Diámetro16 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalPenique
- AñoSin fecha (1604-1619)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 39007 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 372. La subasta tuvo lugar el 29 de julio de 2018.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 120 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Para vender Penique del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.