Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,45 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:120 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (44)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 39007 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 372. La subasta tuvo lugar el 29 de julio de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 180 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
81 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 15 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 7 de febrero de 2024
VendedorCNG
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 9 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stephen Album - 29 de enero de 2023
VendedorStephen Album
Fecha29 de enero de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta DNW - 2 de diciembre de 2021
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de febrero de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de noviembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Davissons Ltd. - 17 de octubre de 2018
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 120 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Penique del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

