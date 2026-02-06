flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso30 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:9200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (38)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1226 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 80000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
55000 $
Precio en la divisa de la subasta 55000 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2763 $
Precio en la divisa de la subasta 2100 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Nihon - 11 de junio de 2023
VendedorNihon
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Auction World - 19 de julio de 2020
VendedorAuction World
Fecha19 de julio de 2020
ConservaciónF15 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 18 de junio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha18 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 23 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha23 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 28 de enero de 2019
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta CNG - 16 de mayo de 2018
VendedorCNG
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 28 de marzo de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 13 de diciembre de 2016
VendedorDNW
Fecha13 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 13 de diciembre de 2016
VendedorDNW
Fecha13 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Heritage - 11 de agosto de 2016
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Heritage - 11 de agosto de 2016
VendedorHeritage
Fecha11 de agosto de 2016
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Davissons Ltd. - 3 de febrero de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha3 de febrero de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación" es de 9200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1603Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas