Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso1,125 g
  • Oro puro (0,0332 oz) 1,0316 g

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5000 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 78 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 24 de septiembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
4988 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 CHF
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Corinphila - 3 de octubre de 2020
VendedorCorinphila
Fecha3 de octubre de 2020
ConservaciónVG
Precio
469 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Pegasi Numismatics - 19 de mayo de 2020
VendedorPegasi Numismatics
Fecha19 de mayo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 31 de marzo de 2005
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta UBS - 16 de septiembre de 2002
VendedorUBS
Fecha16 de septiembre de 2002
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación" es de 5000 USD. La moneda contiene 1,0316 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 157,12 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

