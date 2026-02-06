flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso13 g
  • Oro puro (0,4159 oz) 12,935 g
  • Diámetro43 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalRial rosa
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:13000 USD
Gráfico de ventas en subastas Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (131)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Rial rosa de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 49 vendido en la subasta Spink por GBP 58000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU58 NGC
Precio
34000 $
Precio en la divisa de la subasta 34000 USD
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Schulman - 18 de diciembre de 2025
VendedorSchulman
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
11742 $
Precio en la divisa de la subasta 10000 EUR
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta SINCONA - 29 de octubre de 2025
VendedorSINCONA
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 21 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de marzo de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 29 de enero de 2025
VendedorKünker
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Oslo Myntgalleri - 24 de noviembre de 2024
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha24 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 23 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha23 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Morton & Eden - 20 de julio de 2023
VendedorMorton & Eden
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Rial rosa del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Rial rosa del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 13000 USD. La moneda contiene 12,935 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1968,25 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Rial rosa del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Rial rosa del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Rial rosa del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Rial rosa del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal Rial rosaSubastas numismáticas