2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,97 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1603-1604) "Primer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21353 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 850. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
347 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 12 de noviembre de 2025
VendedorCNG
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
225 $
Precio en la divisa de la subasta 225 USD
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Agora - 30 de septiembre de 2025
VendedorAgora
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 28 de agosto de 2024
VendedorCNG
Fecha28 de agosto de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 14 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha14 de julio de 2021
ConservaciónVF
VendedorSpink
Fecha14 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Goldberg - 3 de junio de 2020
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Goldberg - 3 de junio de 2020
VendedorGoldberg
Fecha3 de junio de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Davissons Ltd. - 24 de abril de 2019
VendedorDavissons Ltd.
Fecha24 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de marzo de 2026
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de marzo de 2026
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto" es de 220 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

