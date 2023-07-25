flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Farthing Sin fecha (1603-1625) (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Farthing Sin fecha (1603-1625) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Farthing Sin fecha (1603-1625) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso0,5 g
  • Diámetro15 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1603-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas Farthing Sin fecha (1603-1625) - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (45)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1603-1625) . Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2390 vendido en la subasta Noble Numismatics Pty Ltd por AUD 1000. La subasta tuvo lugar el 25 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 35 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
160 $
Precio en la divisa de la subasta 160 USD
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta St James’s - 3 de febrero de 2024
VendedorSt James’s
Fecha3 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta Spink - 18 de noviembre de 2021
VendedorSpink
Fecha18 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2021
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta CNG - 1 de septiembre de 2021
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta CNG - 1 de septiembre de 2021
VendedorCNG
Fecha1 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1603-1625) en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Jacobo I de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1603-1625) es de 130 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1603-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1603-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

