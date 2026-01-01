flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de cobre Farthing de Jacobo I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

Farthing 1603

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1603-1625)045Sin fecha (1603-1625)Forma ovalada06
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal FarthingSubastas numismáticas