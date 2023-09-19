Farthing Sin fecha (1603-1625). Forma ovalada (Gran Bretaña, Jacobo I)
Variedad: Forma ovalada
Foto hecha por: NOONANS
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Peso0,5 g
- Diámetro15 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalFarthing
- AñoSin fecha (1603-1625)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1603-1625) . Forma ovalada. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 275 vendido en la subasta NOONANS por GBP 320. La subasta tuvo lugar el 19 de septiembre de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Jacobo I de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1603-1625) es de 190 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1603-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1603-1625)?
Para vender Farthing del Sin fecha (1603-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.