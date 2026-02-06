flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1474 oz) 4,585 g
  • Diámetro28 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2100 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 182 vendido en la subasta Spink por GBP 8000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
865 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Myntauktioner i Sverige AB - 26 de abril de 2025
VendedorMyntauktioner i Sverige AB
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
1859 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 SEK
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 25 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 29 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Münzenonline - 24 de abril de 2020
VendedorMünzenonline
Fecha24 de abril de 2020
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Roma Numismatics - 27 de marzo de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha27 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 9 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha9 de septiembre de 2019
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2016
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2016
ConservaciónVG
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 29 de septiembre de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha29 de septiembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 1 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2013
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 1 de octubre de 2009
VendedorSpink
Fecha1 de octubre de 2009
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 7 de enero de 2008
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2008
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Künker - 19 de junio de 2007
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2007
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 23 de septiembre de 2005
VendedorHeritage
Fecha23 de septiembre de 2005
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto" es de 2100 USD. La moneda contiene 4,585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 697,57 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

