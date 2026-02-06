flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1604 "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1604 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1604 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1604
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1604 "Segundo busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1604 "Segundo busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 75437 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 850. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
850 $
Precio en la divisa de la subasta 850 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
406 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Pesek Auctions - 25 de febrero de 2024
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Pesek Auctions - 25 de febrero de 2024
VendedorPesek Auctions
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Bruun Rasmussen - 18 de febrero de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 13 de noviembre de 2021
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha13 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta CNG - 1 de septiembre de 2021
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta CNG - 1 de septiembre de 2021
VendedorCNG
Fecha1 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 8 de mayo de 2021
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha8 de mayo de 2021
ConservaciónF
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónPO
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 14 de noviembre de 2020
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha14 de noviembre de 2020
ConservaciónF
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2016
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2016
ConservaciónSin grado NGC
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Segundo busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2006
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2006
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1604. "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1604. "Segundo busto" es de 210 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1604. "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1604 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1604. "Segundo busto"?

Para vender 6 peniques del 1604, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

