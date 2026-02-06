flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1474 oz) 4,585 g
  • Diámetro28 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2000 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (72)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31392 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 20400. La subasta tuvo lugar el 28 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2128 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1995 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage Eur - 26 de mayo de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha26 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 19 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto" es de 2000 USD. La moneda contiene 4,585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 697,57 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

