Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5700 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 185 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 19000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
3323 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
5359 $
Precio en la divisa de la subasta 4750 CHF
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 14 de marzo de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 28 de marzo de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2017
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 17 de enero de 2017
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 28 de marzo de 2012
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2012
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta CNG - 20 de mayo de 2009
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2009
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1603-1604) "Primera acuñación" en subasta Spink - 15 de mayo de 2003
VendedorSpink
Fecha15 de mayo de 2003
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación" es de 5700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1603-1604). "Primera acuñación"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

