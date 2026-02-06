flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Armadura decorada (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Armadura decorada

Anverso Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" Armadura decorada - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" Armadura decorada - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,979)
  • Peso11,15 g
  • Oro puro (0,351 oz) 10,9159 g
  • Diámetro36,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalSoberano
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" Armadura decorada - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Soberano de Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Armadura decorada. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 181 vendido en la subasta Spink por GBP 50000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
36250 $
Precio en la divisa de la subasta 36250 USD
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
67775 $
Precio en la divisa de la subasta 50000 GBP
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta New York Sale - 14 de enero de 2021
VendedorNew York Sale
Fecha14 de enero de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Sovereign Rarities - 25 de septiembre de 2018
VendedorSovereign Rarities
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto" es de 35000 USD. La moneda contiene 10,9159 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1661,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Soberano del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?

Para vender Soberano del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

