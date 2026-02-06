Soberano Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Armadura decorada (Gran Bretaña, Jacobo I)
Variedad: Armadura decorada
Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC
Detalles técnicos
- MetalOro (0,979)
- Peso11,15 g
- Oro puro (0,351 oz) 10,9159 g
- Diámetro36,5 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalSoberano
- AñoSin fecha (1603-1604)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Soberano de Sin fecha (1603-1604) "Segundo busto". Armadura decorada. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 181 vendido en la subasta Spink por GBP 50000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto" es de 35000 USD. La moneda contiene 10,9159 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1661,11 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Soberano del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Soberano del Sin fecha (1603-1604). "Segundo busto"?
Para vender Soberano del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.