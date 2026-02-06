flag
Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso14,8 g
  • Plata pura (0,4401 oz) 13,69 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 428 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 4800. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
360 $
Precio en la divisa de la subasta 360 USD
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
389 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
VendedorStephen Album
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónF
Precio
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
VendedorSpink
Fecha28 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
VendedorSpink
Fecha2 de diciembre de 2015
ConservaciónVF25 NGC
Precio
VendedorBonhams
Fecha8 de julio de 2015
ConservaciónF
Precio
VendedorBonhams
Fecha8 de julio de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 14 de enero de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónVF25 NGC
Precio
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónVF25 NGC
Precio
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2014
ConservaciónVF25 NGC
Precio
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 1600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

