Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1474 oz) 4,585 g
  • Diámetro29 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalDoble corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (88)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30160 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 15600. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2020.

Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónF
Precio
966 $
Precio en la divisa de la subasta 700 GBP
Gran Bretaña Doble corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónF
Precio
1035 $
Precio en la divisa de la subasta 750 GBP
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 2200 USD. La moneda contiene 4,585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 697,57 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Para vender Doble corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

