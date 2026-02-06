Medio ángel Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: The New York Sale
Detalles técnicos
- MetalOro (0,995)
- Peso2,5 g
- Oro puro (0,08 oz) 2,4875 g
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalMedio ángel
- AñoSin fecha (1604-1619)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio ángel de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20131 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 28000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2013.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Medio ángel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Medio ángel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 21000 USD. La moneda contiene 2,4875 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 378,6 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio ángel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio ángel del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Medio ángel del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?
Para vender Medio ángel del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.