flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso1,25 g
  • Oro puro (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Diámetro18 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 143 vendido en la subasta Spink por GBP 700. La subasta tuvo lugar el 7 de julio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
687 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
451 $
Precio en la divisa de la subasta 450 CHF
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha7 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Davissons Ltd. - 12 de mayo de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 28 de enero de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage - 28 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha28 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Bonhams - 27 de agosto de 2020
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Bonhams - 27 de agosto de 2020
VendedorBonhams
Fecha27 de agosto de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2018
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Heritage Eur - 18 de mayo de 2018
VendedorHeritage Eur
Fecha18 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Naumann - 3 de diciembre de 2017
VendedorNaumann
Fecha3 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 4 de octubre de 2017
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 4 de octubre de 2017
VendedorStack's
Fecha4 de octubre de 2017
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2017
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta DNW - 23 de septiembre de 2016
VendedorDNW
Fecha23 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta DNW - 23 de septiembre de 2016
VendedorDNW
Fecha23 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2013
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 24 de abril de 2009
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 24 de abril de 2009
VendedorStack's
Fecha24 de abril de 2009
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 13 de enero de 2009
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stack's - 13 de enero de 2009
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 23 de septiembre de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha23 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de mayo de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de mayo de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Tercer busto" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto" es de 460 USD. La moneda contiene 1,1462 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 174,63 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Tercer busto"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal Media coronaSubastas numismáticas