Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso10 g
  • Oro puro (0,2948 oz) 9,17 g
  • Diámetro38 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4200 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (325)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30068 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 63000. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónF
Precio
1933 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
3037 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 GBP
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Schulman - 26 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto" es de 4200 USD. La moneda contiene 9,17 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1395,14 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
