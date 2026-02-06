Unite Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso10 g
- Oro puro (0,2948 oz) 9,17 g
- Diámetro38 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalUnite
- AñoSin fecha (1604-1619)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1604-1619) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30068 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 63000. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto" es de 4200 USD. La moneda contiene 9,17 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1395,14 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Cuarto busto"?
Para vender Unite del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.