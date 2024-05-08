flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1604 "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1604 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1604 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro26 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1604
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1604 "Tercer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1604 "Tercer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1228 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 28000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta CNG - 16 de julio de 2025
VendedorCNG
Fecha16 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
160 $
Precio en la divisa de la subasta 160 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
74 $
Precio en la divisa de la subasta 55 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Rio de la Plata - 13 de diciembre de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta NOONANS - 9 de marzo de 2023
VendedorNOONANS
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta TimeLine Auctions - 3 de diciembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta TimeLine Auctions - 29 de mayo de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Davissons Ltd. - 12 de mayo de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Morton & Eden - 28 de noviembre de 2019
VendedorMorton & Eden
Fecha28 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Stack's - 28 de marzo de 2019
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Stack's - 28 de marzo de 2019
VendedorStack's
Fecha28 de marzo de 2019
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Pegasi Numismatics - 14 de noviembre de 2017
VendedorPegasi Numismatics
Fecha14 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta WAG - 3 de septiembre de 2017
VendedorWAG
Fecha3 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta TimeLine Auctions - 10 de diciembre de 2016
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de diciembre de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta WAG - 2 de octubre de 2016
VendedorWAG
Fecha2 de octubre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Davissons Ltd. - 25 de mayo de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha25 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta DNW - 8 de diciembre de 2015
VendedorDNW
Fecha8 de diciembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2015
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2015
VendedorGoldberg
Fecha16 de septiembre de 2015
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1604 "Tercer busto" en subasta Agora - 26 de mayo de 2015
VendedorAgora
Fecha26 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1604. "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1604. "Tercer busto" es de 1600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1604. "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1604 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1604. "Tercer busto"?

Para vender 6 peniques del 1604, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

