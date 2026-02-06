flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso0,94 g
  • Plata pura (0,028 oz) 0,8695 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (77)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 239 vendido en la subasta Spink por GBP 950. La subasta tuvo lugar el 17 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 30 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 10 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 29 de octubre de 2025
VendedorCNG
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 10 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 9 de octubre de 2024
VendedorCNG
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Fellows Auctioneers Ltd - 29 de febrero de 2024
VendedorFellows Auctioneers Ltd
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta TimeLine Auctions - 11 de marzo de 2026
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de marzo de 2026
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

