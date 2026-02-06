flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". QVAE DEVS (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: QVAE DEVS

Anverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" QVAE DEVS - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" QVAE DEVS - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso30 g
  • Diámetro43 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" QVAE DEVS - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (71)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación". QVAE DEVS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 912 vendido en la subasta Spink por GBP 14000. La subasta tuvo lugar el 28 de marzo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
20000 $
Precio en la divisa de la subasta 20000 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Roxbury’s - 24 de octubre de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha24 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3388 $
Precio en la divisa de la subasta 5200 AUD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVG10 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónVG10 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2021
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 21 de julio de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Roma Numismatics - 25 de marzo de 2021
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1604-1619) "Segunda acuñación" en subasta Coins of the Realm - 14 de diciembre de 2020
VendedorCoins of the Realm
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación" es de 4900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1604-1619). "Segunda acuñación"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
