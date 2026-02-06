flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,45 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1603-1604)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:440 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1603-1604) "Primer busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 207 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 700. La subasta tuvo lugar el 12 de junio de 2024.

Estado de conservación
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 27 de enero de 2026
VendedorNOONANS
Fecha27 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
274 $
Precio en la divisa de la subasta 200 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
700 $
Precio en la divisa de la subasta 700 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1603-1604) "Primer busto" en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto" es de 440 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1603-1604) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1603-1604). "Primer busto"?

Para vender Penique del Sin fecha (1603-1604), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

