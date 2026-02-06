flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso1,25 g
  • Oro puro (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Diámetro18 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:630 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (54)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61528 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
665 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
510 $
Precio en la divisa de la subasta 390 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 10 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 4 de mayo de 2023
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 4 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha4 de mayo de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 26 de noviembre de 2021
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 14 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha14 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 29 de marzo de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Spink - 14 de diciembre de 2020
VendedorSpink
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 15 de octubre de 2020
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 15 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 630 USD. La moneda contiene 1,1462 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 174,63 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1604Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal Media coronaSubastas numismáticas