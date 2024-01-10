¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"? Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 1900 USD. La moneda contiene 9,17 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1395,14 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"? La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.