Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso10 g
  • Oro puro (0,2948 oz) 9,17 g
  • Diámetro36 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalUnite
  • AñoSin fecha (1604-1619)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (136)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34200 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19200. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2995 $
Precio en la divisa de la subasta 2601 EUR
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3757 $
Precio en la divisa de la subasta 3200 EUR
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Status International - 7 de junio de 2024
VendedorStatus International
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta CNG - 10 de enero de 2024
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 25 de febrero de 2026
VendedorMorton & Eden
Fecha25 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 25 de febrero de 2026
VendedorMorton & Eden
Fecha25 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña Unite Sin fecha (1604-1619) "Quinta busto" en subasta Morton & Eden - 25 de febrero de 2026
VendedorMorton & Eden
Fecha25 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto" es de 1900 USD. La moneda contiene 9,17 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1395,14 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del Sin fecha (1604-1619) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del Sin fecha (1604-1619). "Quinta busto"?

Para vender Unite del Sin fecha (1604-1619), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

