Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Soberano Sin fecha (1559-1600). Cadenas en la rejilla de caída (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Cadenas en la rejilla de caída

Anverso Soberano Sin fecha (1559-1600) Cadenas en la rejilla de caída - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Soberano Sin fecha (1559-1600) Cadenas en la rejilla de caída - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Numismatica Genevensis SA

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso15,55 g
  • Oro puro (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Diámetro43 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalSoberano
  • AñoSin fecha (1559-1600)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:27000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano Sin fecha (1559-1600) Cadenas en la rejilla de caída - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (255)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Soberano de Sin fecha (1559-1600) . Cadenas en la rejilla de caída. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 6 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 140000. La subasta tuvo lugar el 17 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
19328 $
Precio en la divisa de la subasta 14000 GBP
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta New York Sale - 15 de enero de 2026
VendedorNew York Sale
Fecha15 de enero de 2026
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
61250 $
Precio en la divisa de la subasta 61250 USD
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Numismatica Genevensis - 24 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha24 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta GINZA - 15 de noviembre de 2025
VendedorGINZA
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1600) en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Soberano del Sin fecha (1559-1600)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del Sin fecha (1559-1600) es de 27000 USD. La moneda contiene 15,4723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 2353,95 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del Sin fecha (1559-1600)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Soberano del Sin fecha (1559-1600) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del Sin fecha (1559-1600)?

Para vender Soberano del Sin fecha (1559-1600), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
