Rial Sin fecha (1583-1600) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso Rial Sin fecha (1583-1600) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Rial Sin fecha (1583-1600) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso7,55 g
  • Oro puro (0,2415 oz) 7,5122 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalRial
  • AñoSin fecha (1583-1600)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:83000 USD
Gráfico de ventas en subastas Rial Sin fecha (1583-1600) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Rial de Sin fecha (1583-1600) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31074 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 372000. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
80618 $
Precio en la divisa de la subasta 60000 GBP
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
110000 $
Precio en la divisa de la subasta 110000 USD
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Künker - 26 de enero de 2022
VendedorKünker
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Sovereign Rarities - 27 de abril de 2021
VendedorSovereign Rarities
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Schulman - 24 de mayo de 2019
VendedorSchulman
Fecha24 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Sovereign Rarities - 25 de septiembre de 2018
VendedorSovereign Rarities
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Schulman - 1 de marzo de 2018
VendedorSchulman
Fecha1 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Goldberg - 15 de febrero de 2017
VendedorGoldberg
Fecha15 de febrero de 2017
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de noviembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de noviembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de mayo de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de mayo de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial Sin fecha (1583-1600) en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Rial del Sin fecha (1583-1600)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Rial del Sin fecha (1583-1600) es de 83000 USD. La moneda contiene 7,5122 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1142,9 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Rial del Sin fecha (1583-1600)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Rial del Sin fecha (1583-1600) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Rial del Sin fecha (1583-1600)?

Para vender Rial del Sin fecha (1583-1600), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

