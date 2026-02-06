flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde de puntos

Anverso Media corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Media corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso1,4 g
  • Oro puro (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5200 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (29)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 10 vendido en la subasta Spink por GBP 13000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
6987 $
Precio en la divisa de la subasta 5200 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
4732 $
Precio en la divisa de la subasta 3500 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF30 ICG
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 10 de septiembre de 2024
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 10 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 1 de marzo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 17 de enero de 2021
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 17 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 2 de diciembre de 2020
VendedorCNG
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 17 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1559-1578) es de 5200 USD. La moneda contiene 1,3916 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 211,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Media corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

