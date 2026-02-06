flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Línea de borde

Anverso Angel Sin fecha (1559-1578) Línea de borde - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Angel Sin fecha (1559-1578) Línea de borde - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,2 g
  • Oro puro (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7800 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1559-1578) Línea de borde - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (18)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1559-1578) . Línea de borde. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 612 vendido en la subasta Spink por GBP 8000. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
11958 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de julio de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
2139 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Sovereign Rarities - 27 de abril de 2021
VendedorSovereign Rarities
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
VendedorSpink
Fecha15 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 2 de diciembre de 2013
VendedorSpink
Fecha2 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 24 de junio de 2010
VendedorSpink
Fecha24 de junio de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de noviembre de 2005
VendedorSpink
Fecha30 de noviembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1559-1578) es de 7800 USD. La moneda contiene 5,1688 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 786,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Angel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel IMonedas de Gran Bretaña en 1559Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal AngelSubastas numismáticas